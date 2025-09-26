スターダムの上谷沙弥が２６日、金曜シーズンレギュラーを務めていたＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）を卒業した。スターダムの「ワールド・オブ・スターダム王者」上谷は同番組に７月４日から金曜シーズンレギュラーとして生出演。毎週、スタジオを沸かせ自身の知名度と女子プロレスのイメージアップに大きく貢献した。２５日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新し「明日ラヴィット！シーズンレギュラー最