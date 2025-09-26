ネットフリックスのアニメ映画「K−POPガールズ！デーモン・ハンターズ」の人気が過去の日本の加害歴史を全世界のネットユーザーに知らせ、話題になっている。最近ある海外のティックトッカーが「『K−POPガールズ！』を見て虎の歴史を調べたが、前世紀に日本が韓国のすべての虎を絶滅させたという事実を知った」という内容の映像を公開した。この映像は「いいね」が18万件、照会数が120万回にのぼり、2000件以上のコメントが付い