赤ん坊をゆりかごに細い帯でくくり付けて寝かせるという中国モンゴル系家庭の育児法が、物議を醸している。最近、中国ポータルサイトのQQドットコム（QQ）に、数百年にわたり受け継がれてきた育児法「ウルグイ（烏魯格伊、Ulugyi）」を紹介する記事が掲載され、賛否両論が巻き起こったと香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が9月23日報じた。ウルグイとは、母親の胸に抱かれる感覚を再現して赤ん坊を眠らせる方法だ。