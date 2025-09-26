飛騨高山の業務用卸・山一商事は9月3〜4日、「2025年秋季総合展示会」を開催した。創立100周年に当たる今年は、「食と笑顔を 100年先まで」をテーマに掲げ、メーカー90社が出展。2日間で約1000人が来場し、秋冬の観光シーズンに向けた商材発掘にいそしんだ。会場は100周年を記念し、お祭り会場のような雰囲気を演出。抽選会の内容も大幅グレードアップし、得意先への還元を図った。山一オリジナル企画では、「ヤマイチ自社ブランド