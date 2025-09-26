昭和の缶チューハイブームから40年。令和の時代に「焼酎を缶で楽しむ」新たなムーブメントが静かに広がっている。これまで瓶や紙パックで親しまれてきた焼酎ブランドが、手軽に楽しめる缶で続々と登場。その中心は、本格焼酎でも定着するソーダ割り、そして古くて新しいお茶割りだ。長く市場低迷が続く焼酎のファン拡大に向けた一手となるのか。1980年代、ヒット商品「純」で焼酎の復権を果たした宝酒造が次に目をつけたのが、居酒