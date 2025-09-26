2024年10月、当時指定薬物の大麻成分が入ったリキッドを販売する目的で所持したとしてCBD販売店を運営していた会社の代表の男が逮捕されました。医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたのは神奈川県横浜市にあるCBD販売店「チラクシー」を運営していた会社の代表井上寿毅容疑者（39）です。警視庁によりますと井上容疑者は2024年10月、東京・台東区の浅草店や渋谷区の原宿店など3か所で当時指定薬物だった「デルタ9THCOP」など大