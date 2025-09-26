神奈川県川崎市の自宅で91歳の夫の首を絞め、殺害したとして、86歳の妻が逮捕されました。調べに対し、「介護に疲れた」などと話しているということです。警察によりますと、殺人の疑いで逮捕された川崎市の自営業・吉原陽子容疑者は25日午前、夫の清さんの首をネクタイで絞め、殺害した疑いがもたれています。買い物から帰った長女から、「母が首を絞めた」などと110番通報があり、警察官が駆けつけると首にネクタイが巻かれた状