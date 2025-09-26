大麻由来の合法な成分が含まれる商品を販売していたとされる会社の元代表が、違法な指定薬物の成分が含まれた商品を販売目的で持っていた疑いで、逮捕されました。「チラクシー」の運営会社元代表の井上寿毅容疑者（39）は2024年、指定薬物の成分が含まれた商品を販売目的で持っていた医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。2023年7月に東京・浅草の店舗で行われたイベント中、リキッドなどを吸引した客数人が体調不良を訴