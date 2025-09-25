とちぎテレビ 那須地区消防組合は２５日会見を開き、消防本部の男性消防士が自宅で大麻を所持、栽培した疑いで逮捕・起訴されていたとして、謝罪しました。 発表によりますと、休職している消防副士長の２９歳の男性職員は今年５月、自宅で大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴されました。 さらに６月には、自宅で大麻を栽培した疑いで再逮捕・起訴されていました。 職員が逮捕、起訴されたことについ