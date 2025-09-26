開幕から167日目となった9月26日、アーリーゲートオープンが行われる万博・東ゲート前にはすでに多くの来場者が列をつくっていました。きょうの大阪の天気は曇りのち晴れ、予想最高気温は30℃で、この時期にしては高い気温となっています。きょうを含めて閉幕まで18日、きょうの会場は「大変混雑」する予想で、すでに閉幕日までの予約枠は一杯で枠はありません。こうしたこともあり最近は、駆け込み万博を目指して、当日券販売ブー