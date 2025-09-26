けさ山口市の中国自動車道上りで軽トラックが前を走る検診車に衝突する事故がありました。軽トラックの高齢男性は病院に搬送時、意識はなかったということです。県警高速隊によりますと、きょう午前6時40分頃、山口市の中国道上りの山口インターチェンジと徳地インターチェンジの間で軽トラックが検診車に衝突したということです。この事故で軽トラックを運転していた高齢の男性が病院に運ばれましたが搬送時意識はな