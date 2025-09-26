町田そのこさん©千川修町田そのこさんが初期の小説と向き合い、物語を紡いだ。あたたかな希望がともるような「蛍たちの祈り」（東京創元社）だ。世界を恨むのをやめたから、導けた結末だった。原型となった冒頭の短編が発表されたのは２０１８年。デビュー２作目の刊行前だった。それから時を経て、書きためていた続きの原稿をもとに、刊行に向け再始動した。１７年のデビュー当時は焦っていた。自信がないのは、ずっと