ドイツのドルトムント市は、ベルリン在住の作家、多和田葉子さんにネリー・ザックス賞を授与すると発表した。賞金１万５千ユーロ（約２６０万円）。同賞はノーベル文学賞を受けた詩人ネリー・ザックスの名を冠した賞で、１９６１年に創設。２年に１度、異文化間の理解促進に貢献した文学者に贈られる。過去にはカナダのマーガレット・アトウッドさんらが受賞している。授賞式は１２月に同市で開かれる。＝朝日新聞2025年9月24