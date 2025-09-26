ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。田村アナは「来週は私、田村、夏休みをいただきます」と来週の番組を休むことを発表した。そして「日替わりＭＣが毎日、登場するということですのでお楽しみに」と告知した。