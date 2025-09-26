◆米大リーグガーディアンズ２―４タイガース（２５日・米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）タイガースが２５日（日本時間２６日）、敵地のガーディアンズ戦に４―２で逃げきって連敗を８でストップ。８６勝７３敗でガーディアンズに並んで再びア・リーグ中地区首位タイとなった。残り３連戦のカードは、ガーディアンズがポストシーズンの望みの無くなったレンジャーズ。タイガースは東地区でポストシー