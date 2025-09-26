性別にかかわらず、仕事上の付き合いで飲み会に参加したり、異性のお客さんと食事をしなければいけない場面がある人もいますよね。パートナーとして「仕事上仕方ない」と割り切れている人もいるでしょうが、「このやり取りは業務外なのでは？」というものを見つけたらやり切れない気持ちになるのではないでしょうか。この記事では、夫がキャバクラの従業員に頻繁に連絡をとっていると分かったという投稿を紹介します。