FIREという言葉がまだ広まる前から「アーリー・リタイア」を意識して投資を始め、ついには「億り人」となった個人投資家の水瀬ケンイチ氏。しかし、資産を築いた今、「必ずしも早期退職（RE）」はしなくても良いかな」という考えに至ったといいます。水瀬氏の書籍『彼はそれを「賢者の投資術」と言った』（Gakken）より、水瀬氏がそう考えるようになった経緯と社会的背景について掘り下げます。FIREするのか？しないのか？問題FIRE