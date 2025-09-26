＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】“華麗な足技”が炸裂する瞬間敗れた力士が思わず「グワッ！」と叫びひっくり返って悶絶する華麗な足技に館内どよめく一幕があった。視聴者からも「うまい」「すてん」と驚きの声が寄せられた。三段目三十五枚目・琴大進（佐渡ヶ嶽）と三段目四十枚目・羅漢児（二所ノ関）の一番での出来事。立ち合いすぐに長い左手を伸ばして上手を取った身長187センチの琴大進