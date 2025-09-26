南風泊仮設市場で行われたフグの初競り＝26日未明、山口県下関市フグの季節の到来を告げる「初競り」が26日未明、日本有数の天然トラフグの取扱量を誇る山口県下関市の南風泊仮設市場であり、天然、養殖のトラフグ計約650キロが競り落とされた。1キロ当たりの最高値は昨年を2千円下回る1万7千円だった。午前3時20分ごろ、開始を告げるベルが鳴ると、箱に入れられたフグの上で、競り人が「どうか、ええか」という威勢のいいかけ