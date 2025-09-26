¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ ¡¼ ¥á¥Ã¥Ä¡Ê9·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¿¥·¥«¥´¡Ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬¡Ö5ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤Ëº£µ¨28¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÂÇÀÊ¤Ç¤â2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î29¹æ¤òÊü¤ÁÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó30ËÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È8·î6Æü¥ì¥Ã¥ºÀï°ÊÍè¡¢39»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÔË¾¥¢¡¼¥Á¤¬ËÜµòÃÏ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£º£µ¨10¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬6¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¡¢¼Â¤Ë50Æü¡¦161ÂÇÀÊ¤Ö