大仙市の一部地域で停電が発生しています。原因はわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、26日午前9時7分から大仙市協和境の約300軒と、大仙市協和船岡の約100軒のあわせて約400軒が停電しています。停電の理由はわかっておらず、復旧の見通しは立っていません。