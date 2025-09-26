2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年5月22日）＊＊＊＊＊＊片づけに悩む多くの人に、断捨離の手ほどきを続けて25年。やましたひでこさんが、これからのモノとの向き合い方や、自己肯定感を上げて人生をよみがえらせる知恵を伝授します（構成：山田真理撮影：洞澤佐智子）【写真】やましたさんの自宅がいつもスッキリなのは…* * * * * * *＜前編より