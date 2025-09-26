私はアヤカ。少し前に生まれた息子の育児に追われています。実は同時期に、私の妹リンが双子の女の子を出産しました。実家はリンが里帰りしていて双子のお世話でてんてこまい。母が息子を見てくれるはずの日も、朝になってリンの都合で急に行けなくなったと連絡が……。そして子育て支援センターへ行った私は、「いかに双子育児が大変か」と話す見知らぬママにイラ立ち、つい攻撃的な言葉をかけてしまったのです。家に帰ると涙が溢