福岡県警小郡署は26日、小郡市の住民宅固定電話に25日、息子をかたる男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「今、病気して熱がある、のどの調子が悪い、明日病院に行く」「携帯電話や財布を水にぬらしてしまった」などと言われる内容だった。