ホークス一筋に１６年、湯上谷蘐志さん（５９）はいぶし銀の内野手としてチームを支えてきた。石川・星稜高からドラフト２位で南海入りし、１年目から１軍戦力として起用され、ダイエーへの球団譲渡後は、福岡・平和台を本拠地としたチームで正二塁手となり３年連続全試合に出場。その後も俊足を武器に内外野をこなすユーティリティープレーヤーとして長く現役を続けた。現在は福岡市内のもみほぐし店「りらくる」でセラピ