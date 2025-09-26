元キックの“神童”でボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝の世界初挑戦がついに決まった。同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝と、１１月２４日にトヨタアリーナ東京で開催される同級王座決定戦に臨むことが正式決定。ボクシング界に「革命」を起こすことをぶち上げている天心にとって真価が問われる一戦となるが「俺が勝った方が絶対に面白い」と、明るい未来を見据えた。