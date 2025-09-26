俳優の中島歩が２６日、ＮＨＫ「あさイチ」にＶＴＲ出演。この日、最終回を迎えた朝ドラ「あんぱん」のヒロイン・今田美桜がゲストで出演していたが、元夫の次郎役だった中島が今田についてコメントするも、ネットでは「なにがし」「もう、なにがし」と中島が出演していた別のドラマの呼び名が飛び交った。この日は「あんぱん」のヒロインを務めあげた今田がゲスト。その今田について共演者がＶＴＲで登場し、人柄を語ったが、