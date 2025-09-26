ロックバンド「Sunny Girl」は26日、公式SNSを更新。メンバーの体調不良のため、この日開催を予定していた名古屋公演を延期することを発表した。SNSでは「Sunny Girl “言えない傷が癒える頃にツアー”本日の新栄 Shangri‐La公演に関しまして」と題し、「メンバーの体調不良により下記公演を延期致します」と発表。この日開催を予定していた新栄 Shangri‐La公演を延期すると伝えた。そして「公演当日の告知となり、楽しみ