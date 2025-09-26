２６日午前０時５５分、大阪市西成区花園北の路上で、「男性がナイフで刺されたと言っている」と近くの住民から１１０番があった。大阪府警西成署員が駆けつけたところ、住所、職業不詳の男性（７８）が腹部から出血していた。病院に搬送され、命に別条はないという。同署が殺人未遂事件で捜査している。男性の同署への説明では、男性は散歩中で、突然近づいてきた男に腹部を刺されたという。凶器は見つかっていない。男は４０