「カブス−メッツ」（２５日、シカゴ）鈴木誠也外野手は「５番・右翼」で出場。四回の第２打席で左中間へ２８号ソロを放った。０−６の四回１死、カウント２−２からの５球目のチェンジアップをとらえ、左中間スタンド中段へ運んだ。鈴木の本塁打は８月６日・レッズ戦以来で、９月では初。３試合連続の打点で今季９４打点に。連続試合安打も４に伸ばした。