オリオールズの球団公式インスタグラムが２５日（日本時間２６日）、新規投稿され、新人恒例の仮装が公開された。３５歳の菅野智之投手はバナナのかぶりもの着込んでファンに手を振った。巨人のエースがまさかの姿になった。今回のテーマは「ミニオン」。新人選手たちがミニオンの仮装をしていく中、菅野は大好物のバナナに変身。やや照れくさそうな笑みを浮かべた。ファンも「みんなかわいい」「バナナの中の菅野ｗ」「トモ