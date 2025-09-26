熊本と韓国・ソウルを結ぶ「アシアナ航空」の定期便が、10月から運休することになりました。 【写真を見る】熊本⇔韓国・ソウル「アシアナ航空」定期便が10月から運休現在週3便 熊本空港と韓国・仁川空港を結ぶアシアナ航空の定期便は、2016年の熊本地震の影響でいったん運休し、去年11月に再開していました。 その後、去年12月に、アシアナ航空が、同じ韓国の大韓航空の子会社になったことで、路線の再編を進めていました。