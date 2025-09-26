【楽天ブックス「東京ゲームショウ2025」Tシャツが当たるキャンペーン】 開催期間：9月26日10時～12月31日23時59分 楽天ブックスは、東京ゲームショウ2025に出展されたゲームタイトルのうち、期間中に楽天ブックスが対象とする商品を予約した人の中から3名に、「東京ゲームショウ メインビジュアル カラーTシャツ ブラック もしくは ホワイト」が当たる