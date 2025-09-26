スプリンターズＳの攻略POINT 【セントウルＳ組】前走好走馬を素直に評価！着外からは巻き返し不可能!? セントウルＳ１着馬は［２・３・０・５］。 22、23年は連続で２桁着順に沈んだが、24年に単勝オッズ９・６倍の⑤人気トウシンマカオが２着に入って復調の兆しを見せており、連対率50％なら逆らえない。 また、セントウルＳ組の３着以内９頭中７頭が前走連対、残る２頭も掲示板は確保しており、着外からの巻き返