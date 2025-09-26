◆米大リーグダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めた。ドジャースナインは試合後、敵地のロッカールームでシャンパファイトを行った。ポストシーズン進出決定時には、シャンパングラスで乾杯だけだったので、これが今季初のシャンパン