技術承継機構の上昇波動は追従の価値がありそうだ。同社は製造関連企業のＭ＆Ａと買収企業の経営支援を展開。事業承継やリソース面で課題を抱えるモノづくり企業を束ね、収益性の向上を図る。買収企業の売却は行わずに各社の独立性を尊重するといった特色も持つ。 ２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の売上高は前年同期比４．６％増の５６億１９００万円、最終利益は同５５．０％減の２億８９００万円と