「人間性」は、他人との対話を通して経験を共有することで養われます（写真：Jake Images／PIXTA）人と喋っているだけで意図せず滲み出るもの、それは「人間性」だ。多くの人から好かれる人は、優れた人間性を持っていることが多いだろう。それでは、人間性を豊かにし、磨くためには、どのようにすればいいのか。そのカギは、「経験の共有」にあるのだという。哲学研究者の山野弘樹氏の著書『対話の思考法 相手とぶつからないコミ