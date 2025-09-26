午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２０４、値下がり銘柄数は３５５、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位にその他製品、不動産、鉱業、食料など。値下がりで目立つのは非鉄金属、医薬品、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS