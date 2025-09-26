クラシエは9月22日、新ヘアケアシリーズ「ディアボーテHIMAWARIBloom d’Or（ブルームドール）」を発売します。■シャンプー、トリートメント、ヘアマスク、トライアルセットを展開同シリーズでは、弱った髪内部の密度を高め、芯から美しい髪を目指す「髪の体幹美容」を採用しています。「高濃度プレミアムヒマワリオイルEX」が髪内部にうるおいを与え、髪の外側のキューティクルのはがれをコートする他、新配合「浸透・モ