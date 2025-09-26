【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会の新曲「My Answer」（読み：マイアンサー）が、10月16日(木)より放送されるテレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』主題歌に決定した。 ■ドラマ『緊急取調室』とは 『緊急取調室』は、天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、