コーセーコスメポートは9月22日、ベリーの鮮やかなカラーと繊細なテクスチャーからインスパイアされたメイクブランド「BLEND BERRY」より、毛穴をカバーし、使うたび、美白（※1）する「ブライトニングピコセラムクッションUV」（1品目4品種、ノープリントプライス）【医薬部外品】を全国のバラエティショップを中心に発売（＊）します。※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ＊ 8月21日より一部バラエティショップ