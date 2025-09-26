お笑いコンビ「コットン」のきょん（37）が25日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」3時間半スペシャル（後6・25）に出演。実家に友達を呼びたくない理由を明かした。きょんは「親父がちょっと変わっておりまして…」と父親が変わり者だと切り出した。その理由が「実家に友達とか遊びに来る時に、えなりかずきさんのモノマネをしないと、家に入れてくれないっていうルールがありまして」とすると、共演者たちはポカンとし