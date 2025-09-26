元TBSのフリーアナ山本里菜（31）がMCを務めるTOKYO MX「おはリナ！」（月〜金曜午前7時）が26日、最終回を迎えた。山本は番組冒頭「今日をもちまして『おはリナ！』が最後ということでね。最終回、本日はスペシャルな内容でお届けしたいと思います」と切り出した。番組にはリポーターらが集結。番組の最後には「共演者の皆さん、番組スタッフの皆さん、視聴者の皆さん、一緒に番組をつくってこられたなっていう気持ちになれたので