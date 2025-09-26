25日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 西武−日本ハム』で解説を務めた前田幸長氏が、西武・山田陽翔の良さについて言及した。前田氏は「彼の良いところは、僕は高校時代から見ていますけど、投げっぷりの良さ」を挙げる。「細かいコントロールはこれからなんですけど、カーブにしても、沈むボールにしても、勝負球で使える、カウントで取れるボールというのをだいぶ掴んできたんじゃないかなと思いますね」と