「無口だけど、いつもそこにいる」父が倒れ、心筋梗塞で入院。一時は命も危ぶまれました。遠方に住んでいるので、不安でいっぱいでしたが、幸い処置が早く一命をとりとめ、今は回復に向かっています。当たり前にそばにいる存在の大きさ、感謝を伝えることの大切さを強く感じたという出来事を、筆者の従姉妹から聞きました。 知らせは突然のこと 「お父さんが心筋梗塞で倒れたの」母の震える声を聞いた瞬間、全身から力が抜けま