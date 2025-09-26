野村不動産と野村不動産コマースは、東京都港区のフードホール付きオフィスビル「H¹O（エイチワンオー）赤坂」（港区赤坂）を、10月29日にグランドオープンする。東京都と大阪府、福岡県で展開するサービス付きオフィスビルH¹Oシリーズで初となる商業施設併設で、野村不動産グループは東京を代表するビジネス街の社交場となることを期待している。【こちらも】渋谷パルコ、9月中に18店がオープン春からの大型リニュ