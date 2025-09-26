歌手の伊藤蘭が、来年４月４日から全国ホールツアー「伊藤蘭コンサートツアー２０２６〜Ｄａｎｃｅｏｎ！Ｌｏｖｅｏｎ！〜」（６都市９公演）を開催することを２６日、発表した。「４月４日」と言えば、キャンディーズが１９７８年の同日に伝説の解散コンサート（東京・後楽園球場）を行った特別な日。神奈川・カルッツかわさきから幕を開ける。最新のソロ曲から、おなじみの愛すべきキャンディーズナンバーを届けてい