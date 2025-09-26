TBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）が、29日より民放公式テレビ配信サービス「TVer」にてリアルタイム配信を開始することが決定した。【写真たくさん】田村真子、プライベート感あふれる自然体ショットこれにより、放送時間に合わせてインターネットを通じて『ラヴィット！』を視聴することが可能になる。朝の帯番組としてTVerでは初のリアルタイム配信となり、通勤・通学中などお出かけ中にも番組を楽しむ