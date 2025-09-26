スキンケア＆フレグランスブランドの『ROAliv（ロアリブ）』が、同ブランドを代表する唇美容液『ハニーラスター』を20年ぶりに刷新し、11月6日に発売することを発表した。先日新製品発表会が行われ、ブランドの歴史と共に今回のアップデートの詳細が語られた。【写真】はちみつ、そのまま…トロリとした唇美容液『ハニーラスター』のカラー展開「ハニーラスター」は2005年の誕生以来、唇を守ることを使命としてきた唇用美容液