とちぎテレビ 世界最高峰のオートバイレース「ＭｏｔｏＧＰ」が２６日に茂木町のサーキット場で開幕するのを前に、選手たちが２５日、施設内で環境保全活動に取り組みました。 茂木町にある「モビリティリゾートもてぎ」では２６日から３日間、ヨーロッパを中心に世界各国で開催されるオートバイレース「ＭｏｔｏＧＰ」の第１７戦の日本グランプリが行われます。 「モビリティ